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"كتيبة طولكرم" تستهدف مستوطنة عناب بصليات من الرصاص

السبت 01 يوليو 2023 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتيبة طولكرم" تستهدف مستوطنة عناب بصليات من الرصاص



طولكرم/سما/

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، مساء اليوم السبت، عن مسؤوليتها، استهداف مستوطنة عناب بصليات من الرصاص.

وقالت كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري: "متوكلين على الله تمكن مجاهدونا الأبطال الساعة 04:30 فجر اليوم من توجيه ضربات مكثفة بصليات من الرصاص صوب مستوطنة عناب بشكل مباشر".

وأضافت الكتيبة: "تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف سيارة للمستوطنين في محيط المستوطنة في ذات الوقت بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر،أكد مجاهدونا وقوع إصابات في صفوف المستوطنين".

وشددت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس: "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات".

#طولكرم #سرايا القدس كتيبة طولكرم

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