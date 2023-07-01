للأسبوع الـ26 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء السبت الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق رئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الـ26 على التوالي.

وأغلق المئات من المتظاهرين مسالك شارع "أيالون" في تل أبيب اتجاه الجنوب، وذلك قبيل المظاهرة المركزية في شارع "كابلان".

وفي حيفا، شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية من الكرمل باتجاه مفرق "هحوريف"، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.

ونظمت احتجاجات أخرى في بلدات بينها رحوفوت والرملة وكريات طبعون، بالإضافة إلى عدة مفارق رئيسة في أنحاء البلاد.

وقال منظمو الاحتجاجات في وقت سابق إن "التشريعات لم يتم تأجيلها والائتلاف الحكومي يواصل التقدم به، وعليه نحن عازمون على وقف محاولة استهداف الديمقراطية".

وأكدوا أن "الاحتجاج سيزداد ويشتد وهو الذي سيوقف الديكتاتورية مرة أخرى"، مشيرين إلى أن "الاحتجاجات ستنتقل يوم الإثنين إلى مطار بن غوريون".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع تزامنا مع الاحتجاجات في محاولة للحد من تأثيرها.