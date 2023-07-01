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تعديل ثوري.. "الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد

السبت 01 يوليو 2023 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل ثوري.. "الفيفا" يوافق على اختبار قانون التسلل الجديد



وكالات/سما/

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، على البدء في اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في المباريات والبطولات كافة.


سيشهد القانون الجديد اعتبار اللاعب متسللاً فقط إذا كان جسمه بالكامل، متقدمًا على آخر مدافع.


في الوقت الحالي، تنص قاعدة التسلل على أن اللاعب قد يعتبر متسللا إذا كان أي جزء من جسده، متقدمًا على المدافع الأخير.


وأعلنت الفيفا أنه سيتم اختبار القانون الجديد في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا في بطولات الدوري للرجال تحت 21 عاما والسيدات تحت 19 عامًا، قبل تطبيقه- حال نجاحه- في جميع البطولات.



ويسعى القانون الجديد إلى القضاء على التخمين الذي ينطوي عليه تحديد حالات التسلل، وإعادة الميزة إلى الفريق المهاجم وتمكين المشاهد من التدفق الحر وتحقيق الإثارة للجماهير.


كان أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، هو من استحضر تغيير القواعد، حيث قدمه الفرنسي إلى رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، في مارس/آذار 2021.


وبحسب ما ورد، كان فينغر يأمل في أن يتم تطبيق القانون الجديد في كأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من أن هذه الخطة كانت طموحة للغاية.

#الفيفا

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