تقرير: محرز يقلب الطاولة على غوارديولا

وكالات

كشفت مصادر صحافية، موقف الميغا ستار الجزائري رياض محرز، بعد اعتراض مدربه في مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على فكرة رحيله عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد اقتران مستقبل صاحب الـ32 عاما بالنادي الأهلي السعودي، ضمن الأسماء اللامعة المرشحة لمرافقة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما والبقية في دوري روشن الموسم المقبل.

وكان موقع “سبورت” الفرنسي، قد فجر واحدة من مفاجآت الميركاتو، بمعلومات تُفيد بأن المدرب الكاتالوني، يرفض التخلي عن محارب الصحراء بأي ثمن هذا الصيف، كونه واحد من أبرز المساهمين في الثلاثية التاريخية التي حققها السكاي بلوز الموسم المنقضي، وأيضا حاجته لخبرة رياض على مقاعد البدلاء، كسلاح فتاك قادر على صنع الفارق في الأوقات الحاسمة.

وعلى النقيض من الرواية الرائجة عن تجاهل مانشستر سيتي لعرض نادي أهلي جدة السعودي، قالت صحيفة “اليوم” المحلية، إن أصحاب القرار في قلعة الكؤوس، بالكاد توصلوا إلى اتفاق مع وكيل أعمال الجناح الساحر، خاصة البنود الرئيسية في عقده مع النادي، ولا يتبقى سوى الضغط على إدارة السيتي، بعرض آخر مُحسّن لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

أيضا الموثوق الإيطالي رودي غاليتي، علم من مصادره، أن رياض يخطط لفرض الأمر الواقع على الفيلسوف، وذلك بعد موافقته بصورة نهائية على ارتداء قميص النادي الأهلاوي، لافتا إلى أن موقف رياض المفاجئ لبيب والمسؤولين في قلعة “الاتحاد”، من شأنه أن يعجل بذهابه إلى جنة اللاعبين الجديدة في الخليج، مع نية النادي السعودي بالتقدم بعرض آخر يتناسب مع إدارة حامل لقب البريميرليغ للمرة الثالثة على التوالي.

وتتضارب الأنباء حول مصير أبو البنات مع ناديه الإنكليزي في الآونة الأخيرة، كما يُشاع من حين لآخر، عندما يبالغ المدرب في تهميشه وإجلاسه على مقاعد البدلاء، بيد أن هذه المرة، يراهن الإعلام السعودي على لحاق رياض بركب النجوم والأساطير الذين زينوا دوري روشن في فترة ما بعد كريستيانو رونالدو، على رأسهم ثاني كبير هدافي ريال مدريد كريم بنزيما بانتقاله إلى الاتحاد، ومعه مواطنه نغولو كانتي في نفس النادي، وهناك الهلال نجح في خطف نجم وسط ولفرهامبتون روبن نيفيز، مقابل رسوم لامست الـ60 مليون جنيه إسترليني، وآخرون بنفس الشهرة والجودة على مشارف نفس الطريق.