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الأمير الحسين والأميرة رجوة في أول ظهور بعد الزواج

السبت 01 يوليو 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير الحسين والأميرة رجوة في أول ظهور بعد الزواج



عمان / سما /

ظهر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله في أول صورة عفوية و"رومانسية" مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، وذلك بعد زواجهما في الأول من يونيو/حزيران الماضي.

ونشر حسابَا الأمير الحسين والأميرة رجوة في "انستغرام"، الصورة لهما، إذ اتكأت فيها الأميرة رجوة على كتف ولي عهد الأردن.

وعكست الصورة البساطة والعفوية لكلّ من الأميرين، وظهرت فيها الأميرة رجوة من دون أي مساحيق تجميل.

وفي الأول من يونيو، شهد قصر زهران في العاصمة عمّان، مراسم عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، بحضور طيف واسع من قادة الدول.

 

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#الأمير الحسين بن عبدالله الثاني #الأميرة رجوة #الزواج

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