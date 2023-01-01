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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس ونظيره الروسي

السبت 01 يوليو 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس ونظيره الروسي



رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها.

وهنأ الرئيس الروسي، الرئيس عباس والشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك.

وأكد الرئيس بوتين موقف روسيا الدائم الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أطلع الرئيس، نظيره الروسي، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار.

#الرئيس عباس #الرئيس الروسي #محمود عباس #فلاديمير بوتين

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