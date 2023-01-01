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حماس تعلق على تصريحات سموتريتش الداعمة لإرهاب المستوطنين

السبت 01 يوليو 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على تصريحات سموتريتش الداعمة لإرهاب المستوطنين



غزة / سما /

قالت حركة حماس، السبت، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين، تأكيد جديد على مشاركة كل المستويات السياسية في حكومة الاحتلال في الممارسات الإرهابية المتصاعدة من المستوطنين ضد أهالي الضفة الغربية، وتشجعهم على تصعيد عدوانهم النازي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، هذه التصريحات تكشف حجم الفاشية والعنصرية للوزير الصهيوني سموتريتش الذي طالب قبل ذلك بمحو بلدة حوارة، وأن هذه التوجهات الإرهابية تتبناها كل مكونات الحكومة الصهيونية المتطرفة. كما قال.

وأضاف: "سيظل مطلوباً من المجتمع الدولي موقفاً حقيقياً وعملياً من هذا الإرهاب الأسود الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الخجولة".

#حماس #اعتداءات المستوطنين #المستوطنين

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