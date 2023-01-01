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وزير الأوقاف: وفاة الحاجة غالية أبو راضي إثر تعرضها لحادث سير قبل عدة أيام في مكة

السبت 01 يوليو 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: وفاة الحاجة غالية أبو راضي إثر تعرضها لحادث سير قبل عدة أيام في مكة



مكة المكرمة / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم السبت، عن وفاة الحاجة غالية توفيق عبد الرحيم أبو راضي (43 عاما)، من غزة في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة.

وأوضح وزير الأوقاف أن الفقيدة كانت تعرضت لحادث سير منذ أيام قرب مسجد عائشة بمنطقة التنعيم برفقة إحدى الحاجات التي انتقلت إلى جوار ربها امس الأول وتم تحويلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ثم لمجمع الملك عبد الله بجدة نظرا لخطورة حالتها، إلا انها فارقت الحياة.

وبين أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي.

وأعرب البكري عن تعازيه وتعازي بعثة الحج الفلسطينية لأخيها ووالدتها المرافقين معها بالحج وعموم عائلتها في الوطن، داعيا الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

#مكة المكرمة #غالية أبو راضي

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