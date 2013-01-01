  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

السبت 01 يوليو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



دبي / سما /

أكد مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، أهمية تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، من خلال مساهمة رجال الأعمال الفلسطينيين في الإمارات بمزيد من المشاريع في كافة مدن الوطن.

وأشاد نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني، عضو المجلس الوطني حسن شوقي شعث خلال لقاء موسع نظمه المجلس لمناسبة عيد الأضحى، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الامارات علي يونس، ورئيس جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في دولة الإمارات، بكل أشكال التواصل بين رجال الأعمال في الامارات مع نظرائهم في ارض الوطن، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتأسس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، في آذار 2013 كمؤسسة غير ربحية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف تمتين روابط التواصل والعمل بين رجال الأعمال الإماراتيين والفلسطينيين وتشجيع الاستثمار.

#الاستثمار #فلسطين #مجلس العمل الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

وزير المالية الاسرائيلي "سموتريتش" يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"المنافق"

موقف غريب من الرئيس الأمريكي خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء.. هذا ما فعله.. (فيديو)

وزيرة الخدمة المدنية لجنوب إفريقيا تبكي خلال معاينة آثار عدوان المستوطنين على ترمسعيا

معلومات جديدة تكشف عن اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن في السويد

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

جنرال اسرائيلي:حزب الله سيُطلِق باليوم الأوّل للمعركة خمسة آلاف صاروخ تُخلِّف دمارًا مُطلقًا و (الرضوان) ستحتَّل المُستوطنات

القناة 12 العبرية تكشف عن شروط بايدن لـ"لقاء" نتنياهو

الأخبار الرئيسية

النخالة يتحدث عن مستقبل المقاومة في الضفة وغزة والعلاقات مع الاقليم …

اجتماع إسرائيلي أميركي

اجتماع إسرائيلي أميركي في واشنطن لبحث هذه الملفات .. تفاصيل

شبيبة التلال

قلق كبير في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تنفيذ مذابح في الضفة بسبب المستوطنين..

سلاح الجو الإسرائيلي

طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي يبعثون برسالة تهديد لوزير الجيش من أجل انهاء خدماتهم

جنرال اسرائيلي:حزب الله سيُطلِق باليوم الأوّل للمعركة خمسة آلاف صاروخ تُخلِّف دمارًا مُطلقًا و (الرضوان) ستحتَّل المُستوطنات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية