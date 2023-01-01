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"الخارجية" تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية

السبت 01 يوليو 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بالضغط على دولة الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.

وأعربت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، عن استغرابها مما أورده الاعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل مليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة، خاصة أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو.

وأشارت إلى أنها حذرت مرارا وتكرارا من اقدام دولة الاحتلال على زرع ونشر بؤر لمليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرهم الإرهابية في الضفة، ومن تنامي وانتشار نفوذ تلك المليشيات ومخاطر اتساع اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات.

وأكدت أن ارهاب المستوطنين يأتي نتيجة مباشرة لارهاب الدولة التي اشرفت على تنويعه وتعميمه عبر كافة اذرعها الممتدة داخل دولة الاحتلال او في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

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