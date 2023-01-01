إحصائية حركة التنقل عبر معبر إيرز خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (25 - 30 يونيو 2023).



وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 6238 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 16723 وافدًا.



وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6125 مواطناً 80 أجنبيًا، و33 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 16599 مواطناً، و58 أجنبياً، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.