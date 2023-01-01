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بريطانيا وأستراليا وكندا: التوسع في بناء المستوطنات عقبة في طريق السلام

السبت 01 يوليو 2023 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا وأستراليا وكندا: التوسع في بناء المستوطنات عقبة في طريق السلام



لندن / سما /

دعت بريطانيا وأستراليا وكندا، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت يوم الإثنين السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك نشرته "رويترز"، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أيضا على منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

#بريطانيا #كندا #أستراليا #المستوطنات #الاستيطان #السلام #الضفة الغربية

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