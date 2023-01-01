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مصرع 25 شخصا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند

السبت 01 يوليو 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 25 شخصا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند



وكالات / سما /

لقي ما لا يقلّ عن 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا وسط الهند.

وبحسب ما ذكرت الشرطة، اليوم السبت، كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود.

وقال ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني "كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصا. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون".

ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق بومباي العاصمة الاقتصادية للهند.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

#الهند #حريق #الشرطة

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