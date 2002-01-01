إصابتان خطيرتان بجريمتَي إطلاق نار في الناصرة وجسر الزرقاء

الناصرة / سما /

أصيب شاب في السابعة والعشرين من عمره، بجراح خطيرة، من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار، في جريمة ارتُكبت في مدينة الناصرة، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وبحسب موقع مصادر إعلامية ، أن الشاب أُصيب بإطلاق النار، حينما كان يتواجد بالقرب محلّ تجاريّ في الحيّ الشرقيّ بالمدينة. ونُقل الشاب إلى المشفى "الإنجليزي" بسيارة خاصة.

وأُصيب شاب في الثلاثين من عمره، بجراح خطيرة "وغير مستقرة"، من جراء تعرضه لإطلاق نار في جسر الزرقاء، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

وقدّم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للشاب، ونقله إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال تلقي العلاج.

ووصل عدد القتلى منذ الثلاثاء الماضي، عشيّة عيد الأضحى، إلى 5 قتلى، إذ قُتل 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار ارتُكبت في مدينتي رهط في النقب، وشفاعمرو، وبلدة كفر كنا، مساء الثلاثاء، كما أُصيب 5 آخرون، أحدهم فتى، في 4 جرائم أخرى، ارتُكبت في الطيبة، والطيرة، وإكسال، وكفر قرع.