  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع مواطن بحادث انقلاب ذاتي لمركبة في الخليل

السبت 01 يوليو 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن بحادث انقلاب ذاتي لمركبة في الخليل



الخليل / سما /

لقي مواطن (64 عاما) مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب آخر بجروح، إثر حادث انقلاب ذاتي لمركبة في مدينة دورا جنوب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة على الطريق الالتفافي الواصل ما بين مدينة دورا وبلدة بيت عوا، ما أدى لوقوع إصابتين إحداهما خطيرة.

وأضاف ارزيقات أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم الإعلان عن وفاة مواطن 64 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه

#لؤي ارزيقات #حادث انقلاب ذاتي

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال : مضاعفة حزب الله منظومات الدفاع الجوي "تغيير إستراتيجي"

وزير المالية الاسرائيلي "سموتريتش" يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"المنافق"

موقف غريب من الرئيس الأمريكي خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء.. هذا ما فعله.. (فيديو)

معلومات جديدة تكشف عن اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن في السويد

أسعار المحروقات لشهر تموز وارتفاع طفيف على السولار

الحوثيون يهددون بشن حرب مفتوحة إذا انتهت حالة التهدئة باليمن تعيد للمنطقة توازنها

استطلاع: الليكود ويش عتيد يستعيدان قوتهما على حساب معسكر الدولة بقيادة غانتس

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي:حزب الله سيُطلِق باليوم الأوّل للمعركة خمسة آلاف صاروخ تُخلِّف دمارًا مُطلقًا و (الرضوان) ستحتَّل المُستوطنات

رئيس الشاباك يكشف عن تقنية القبة الحديدية الإلكترونية الجديدة في اسرائيل

الاحتجاجات في فرنسا آخذة بالاتّساع بعد مقتل شاب وتعزيزات أمنية إضافيّة

وزير المالية الاسرائيلي "سموتريتش" يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"المنافق"

IMG_2002

وزيرة الخدمة المدنية لجنوب إفريقيا تبكي خلال معاينة آثار عدوان المستوطنين على ترمسعيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية