مواجهات مع جيش الاحتلال واعتقالات في الضفة والقدس

القدس المحتلة/سما/

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم السبت، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه.

نابلس..

و اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس، منها بلدة كفر قليل وبيتا.

وسارت جيبات الاحتلال بشكل مكثف في شوارع المدينة، محدثةً إرباكاً بين المواطنين، ولاحقت فتية واطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

جنين..

اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مؤيد الغول (22 عاما) من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الشابين يوسف مرعي من كفرذان، وإسلام ذياب من كفر راعي، أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب الجلمة شمال شرق جنين.

القدس..

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

ورشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والألعاب النارية، حيثُ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة.