القناة 12 العبرية تكشف عن شروط بايدن لـ"لقاء" نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن بحلول نهاية العام، لكن شروطه للزيارة لم تتغير، حسبما ذكرت القناة 12 الإخبارية يوم الجمعة.

ووفقا للتقرير، فإن الأمريكيين غير منزعجين من مخطط نتنياهو المخفف للإصلاح القضائي، كما قدم في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، ويصرون على الموافقة على الإصلاح القضائي بتوافق واسع.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للقناة 13 نيوز يوم الجمعة، إن "الرئيس بايدن كان واضحا في موقفه، وأنه يأمل أن يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى التوصل إلى حل وسط والمضي قدما في التحركات فقط باتفاق واسع".

وقال نتنياهو في مقابلة يوم الخميس إنه غير بالفعل عدة أشياء من اقتراح الإصلاح الأصلي، بما في ذلك إلغاء بند التجاوز المقترح، والذي سيسمح للكنيست بتجاوز قرار المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وذكر أن البند خارج ولن يعود، حتى مع وجود أغلبية ساحقة.

كما قال رئيس الوزراء لصحيفة وول ستريت جورنال إن لجنة الاختيار القضائي لن تبقى في شكلها الحالي ، ومع ذلك لن يتم تغييرها بالقدر الذي تم اقتراحه في المخطط الأصلي ، والذي كان سيمنح الائتلاف أغلبية كبيرة في اللجنة.

لقد رأى المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا أن أي تغييرات في الإصلاح القضائي في إسرائيل يجب أن تنفذ بموافقة كل من الحكومة والمعارضة.

في الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لقد قال الرئيس باستمرار ، سرا وعلنا ، إن مثل هذه الإصلاحات الأساسية تتطلب أساسا واسعا من الدعم لتكون دائمة ومستدامة ، ونأمل أن يكون هناك حل وسط حقيقي."

"في النهاية ، الأمر متروك للإسرائيليين لإيجاد أفضل طريق للمضي قدما. ولكن كأصدقاء مقربين لإسرائيل ، نحثهم على التوصل إلى حل وسط بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي. نتطلع إلى العمل مع إسرائيل لتعزيز المصالح والقيم الديمقراطية التي كانت في صميم علاقتنا لعقود".

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أن نتنياهو سيمضي قدما في خطة الإصلاح القضائي بأكملها من جانب واحد لأن رد الفعل العام سيكون "دراماتيكيا" ، على حد تعبيره.

في مارس / آذار، وجه بايدن انتقادات شديدة لإسرائيل ، قائلا إنه "قلق للغاية" بشأن ما يجري في ضوء الإصلاح القضائي ، وأضاف: "لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق.”

وأضاف بايدن أيضا أنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض على المدى القريب.

ورد نتنياهو لاحقا على بايدن وقال: "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابل للكسر ويتغلب دائما على الخلافات العرضية بيننا.”

كما أكد أن " إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها ولا تستند إلى ضغوط من الخارج ، بما في ذلك من أفضل الأصدقاء.”