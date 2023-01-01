  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

السبت 01 يوليو 2023 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 1 يوليو 2023 على النحو التالي: -

بندورة                       2 شيكل

بصل                          2  شيكل

بطاطا بلدية                     2 شيكل

ليمون                        3  شيكل

خيار حمام                 2 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                    3 شيكل

بنجر                        4 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري          4 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   2 شيكل

دجاج                     10 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض    13 شيكل

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال : مضاعفة حزب الله منظومات الدفاع الجوي "تغيير إستراتيجي"

وزير المالية الاسرائيلي "سموتريتش" يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"المنافق"

موقف غريب من الرئيس الأمريكي خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء.. هذا ما فعله.. (فيديو)

معلومات جديدة تكشف عن اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن في السويد

أسعار المحروقات لشهر تموز وارتفاع طفيف على السولار

الحوثيون يهددون بشن حرب مفتوحة إذا انتهت حالة التهدئة باليمن تعيد للمنطقة توازنها

استطلاع: الليكود ويش عتيد يستعيدان قوتهما على حساب معسكر الدولة بقيادة غانتس

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي:حزب الله سيُطلِق باليوم الأوّل للمعركة خمسة آلاف صاروخ تُخلِّف دمارًا مُطلقًا و (الرضوان) ستحتَّل المُستوطنات

رئيس الشاباك يكشف عن تقنية القبة الحديدية الإلكترونية الجديدة في اسرائيل

الاحتجاجات في فرنسا آخذة بالاتّساع بعد مقتل شاب وتعزيزات أمنية إضافيّة

وزير المالية الاسرائيلي "سموتريتش" يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"المنافق"

IMG_2002

وزيرة الخدمة المدنية لجنوب إفريقيا تبكي خلال معاينة آثار عدوان المستوطنين على ترمسعيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية