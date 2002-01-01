رئيس الشاباك يكشف عن تقنية القبة الحديدية الإلكترونية الجديدة في اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن تقنية جديدة، هدفها إزالة التهديدات الأمنية التي تواجه "إسرائيل".

وقال "بار" خلال تصريحات صحفية، إنه "تم تطوير برامج تجسس وتعقب وتقنيات إلكترونية جديدة، يمكن تسميته القبة الحديدية الإلكترونية، لإزالة التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل".

وأضاف "نحن أيضًا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد عدد كبير من التهديدات من أجل تحييدها".

وزعم رئيس الشاباك، أن جيش الاحتلال استخدم تقنيات جديدة في عملياته الأخيرة ضد المقاومة الفلسطينية في قطاه غزة، مشيرًا إلى امتلاكه المزيد من القدرات غير المستخدمة.

ويشار إلى أن "إسرائيل" تعرضت خلال أبريل / نيسان الماضي، لأكبر هجوم سيبراني منذ سنوات، حيث قفزت محاولات الهجوم السيبراني ضدها بنسبة 137%، في حين حدد جيش الاحتلال زيادة بنسبة 70% في "النشاط العدائي السيبراني" في السنوات الأخيرة، وفقًا لموقع "تيك مونيتور".