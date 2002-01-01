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طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

السبت 01 يوليو 2023 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون الجو حار نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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