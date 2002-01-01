أسعار المحروقات لشهر تموز وارتفاع طفيف على السولار

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز/ يوليو المقبل.

ووفقا للأسعار، لم يطرأ أي تغير على سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخداما في السوق الفلسطينية، ليثبت على سعر 6.61 شيقل، وكذلك ثبات سعر لتر البنزين من نوع 98 أوكتان 7.33 شيقل، فيما ظهر ارتفاع طفيف على على سعر لتر السولار بواقع 5 أغورات، ليبلغ 5.96 شيقل، مقارنة مع 5.91 خلال شهر حزيران/ يونيو.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث تباع أسطوانة 2.5 كيلوغرام بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كيلوغرامات بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كيلوغرام 280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقل، وخدمة توصيل الأسطوانة للمستهلك 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.