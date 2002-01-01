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الحوثيون يهددون بشن حرب مفتوحة إذا انتهت حالة التهدئة باليمن تعيد للمنطقة توازنها

الجمعة 30 يونيو 2023 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يهددون بشن حرب مفتوحة إذا انتهت حالة التهدئة باليمن تعيد للمنطقة توازنها



صنعاء/ وكالات/

هددت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، بشن حرب مفتوحة، في حال انتهت حالة التهدئة القائمة في اليمن.
وحسب قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، فقد حذر وزير الدفاع في حكومة الجماعة محمد العاطفي “دول التحالف (تقوده السعودية) من أن الهدنة حسب رغباتهم لن تبقى قائمة وسيكون للقوات المسلحة اليمنية تحركها المدروس والذي سيعيد للمنطقة توازنها”.
وأضاف العاطفي، خلال زيارته لعدد من جبهات محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، أن “الحل ليس بأيدي التحالف وإنما هم مكرهون أن يكون الحل بأيديهم، فإن أرادوها سلماً فسيرتاحون، وإن أرادوها حربا فسنجعلها حرباً مفتوحة”.
يشار إلى أن اليمن يعيش حالة تهدئة منذ أكثر من عام، وسط استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لإحياء مسار السلام في البلاد التي تشهد صراع بين القوات الحكومية والحوثيين منذ العام .2014
وتوجّه العاطفي إلى دول التحالف قائلاً إنه إذا “أردتم سلماً فسترتاح وإن أردتها حرباً فسنجعلها حرباً مفتوحة”.

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