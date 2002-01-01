مدير عام "الألكسو" يزور بعثة حجاج فلسطين من أسر الشهداء والأسرى والجرحى

مكة المكرمة/ وكالات/

زار مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر، بعثة حجاج فلسطين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين من أسر الشهداء والأسرى والجرحى، خلال تواجدهم في مشاعل منى.

ورافق مدير عام "الألكسو" في الزيارة، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، وأمين المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" مراد المحمودي، ومدير مكتب المدير العام للألكسو عبد الحق حايف.

وكان باستقبالهم، عميد مؤسسة ميثاق التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المستشار خليل قراجه الرفاعي، ووكيل هيئة أسر الشهداء والأسرى خالد جبارين.

وأكد ولد أعمر أن العرب مجتمعين يقدرون ويثمنون تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وأن الدول العربية تثمن مبادرة المملكة السعودية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في هذه المكرمة النبيلة باستضافة حجاج فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى والمحررين.

وأشاد ولد أعمر بصمود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "الألكسو" تواصل دعمها لفلسطين في كافة المجالات التربوية والتعليمية الثقافية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين في المعاهد التابعة للمنظمة.

وأضاف أن منظمة "الألكسو" تضع فلسطين والقدس على رأس أولوياتها، وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى دعم القطاعات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسات المختصة في دولة فلسطين.

بدوره، رحب الرفاعي بمدير عام "الألكسو" والوفد المرافق، مثمنا هذه الزيارة التي تأتي تأكيدا على الموقف العربي، الذي يؤكد من خلالها على التكريم العربي والموقف السعودي الذي يمثله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذه المكرمة واستقبال حجاج فلسطين من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والتي تدلل على الاحتضان السعودي والعربي لهم، تقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين في ظل ما تتعرض له من انتهاكات.

وأعرب الرفاعي عن شكره لمنظمة "الألكسو" على ما تقدمه من برامج ومشاريع لصالح دولة فلسطين، في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

من جهته، استعرض دوّاس ما تقدمه "الألكسو" في فلسطين على صعيد دعم القطاعات الثقافية والتربوية والعلمية، من خلال تبني المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لها للمشاريع والبرامج التي تتقدم بها دولة فلسطين عبر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وإطلاق الكثير من البرامج والمشروعات لدعم الحقوق الثقافية والتربوية والتعليمية في فلسطين، سواء بما يتعلق بحفظ التراث والمخطوطات، وكرسي القدس للدراسات المقدسية، ومنصة القدس الإعلامية، وإطلاق مشروع بحثي حول النكبة والرواية، والقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وغيرها من الفعاليات.

وأشار دوّاس إلى أن جل القرارات التي تتخذها المجالس الإدارية للألكسو لصالح فلسطين، تأخذ دائما طريقها إلى التنفيذ، مثمنا ما تقوم به المنظمة برئاسة المدير العام في دعم فلسطين في كل المجالات.

من جانبه، عرض جبارين ما تقوم به هيئة أسر الشهداء والجرحى والأسرى في فلسطين، برعاية أسرهم داخل الوطن وخارجه، وما تقدمه على صعيد توفير كل أشكال الدعم والاحتضان والتمثيل لهذه الشريحة المناضلة من الشعب الفلسطيني وذويهم.

يشار إلى أن منظمة "الألكسو" وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة ممثلي الدول العربية لديها، هم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية على الحج لهذا العام.

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