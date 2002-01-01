وزير المالية الاسرائيلي "سموتريتش" يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"المنافق"

القدس المحتلة/ سما/

هاجم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو والإسرائيليين الذين يرفضوا اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد أراضيه الفلسطينيين بالضفة الغربية، واصفاً إياهم بـ"المنافقين".

وقال "سموتريتش" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه "من الظلم التنديد والانضمام إلى جوقة المنافقين الذين يهاجمون المستوطنين ويستغلون الواقع المعقد لمهاجمتهم".

وأضاف خلال رسالة دعمه وتأييده لهجمات المستوطنين عناصر "فتية التلال" الاستيطانية، "إنهم متفانون ومحبون للوطن".

وتابع أنه يجب وقف وصف أعمال المستوطنين بالإرهاب، وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم، وفق زعمه.

وشدد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على أمن المستوطنين، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالقيام بذلك، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو قد انتقد رئيس دعوة وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير للمستوطنين باحتلال قمم التلال بالضفة الغربية المحتلة والاستيطان فيها، مشيرًا إلى أن حكومته لن تسمح بأي احتلال غير قانوني لأراض في الضفة الغربية.