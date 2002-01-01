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مصرع شابّة فلسطينيّة غرقا في البحر الميّت

الجمعة 30 يونيو 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابّة فلسطينيّة غرقا في البحر الميّت



اريحا/سما/

لقيت شابّة فلسطينيّة تبلغ من العمر 35 عاما، مصرعها، إثر تعرّضها للغرق في البحر الميت، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأنه "تم انتشال امرأة من البحر الميت، بعد غرقها بالقرب من شاطئ ’بيانكيني’".

وأضاف أن الطاقم، قدّم العلاج الطبيّ اللازم، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش، أقرّ الطاقم في نهايتها وفاة الشابة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها.

وأول من أمس الأربعاء، لقي طفل (13 عاما) مصرعه، إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد انتشلت الطفل من البحر قبالة "شاطئ الطلاب" (هستودنتيم)، وقدمت له الإسعافات الأولية. ونُقل الطفل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، قبل أن يتم الأعلان عن وفاته متأثرا بحالته الحرجة.

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