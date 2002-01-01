وزراء الخارجية العرب يستهجنون حرق المصحف أمام مسجد ستوكهولم بالسويد

القاهرة/سما/

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الجريمة النكراء، التي تمثلت في التطاول على المصحف الكريم من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد.

ورأى المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ذلك العمل المستهجن، الذي اختير له أن يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى رمز التضحية والسلام في الدين الإسلامي، إنما يستفز ويسيء لمشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم ويحرض على الكراهية والعنف.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي برمته والسلطات السويدية، بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير.

وشدد على ضرورة التصدي لأفعال الكراهية الخطيرة التي تعزز مظاهر "الإسلاموفوبيا" المحرضة على العنف والإساءة للأديان، داعيا المجتمع الدولي إلى إعتبار مثل تلك الأعمال جريمة كراهية وتحريض يعاقب عليه القانون.

وأكد المجلس، ضرورة تضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الإحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح ونبذ التطرف والتعصب.