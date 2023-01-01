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الشرطة والشاباك يحققان برسالة تهديد لنتنياهو وضعت على قبر أخيه

الجمعة 30 يونيو 2023 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والشاباك يحققان برسالة تهديد لنتنياهو وضعت على قبر أخيه



القدس المحتلة/سما/

تحقق الشرطة الإسرائيلي والشاباك في رسالة تهديد موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عُثر عليها اليوم، الجمعة، على قبر شقيقه، يوني نتنياهو، الذي قُتل خلال عملية عينتيبة.

وجاء في رسالة التهديد المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت. ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2023 (التاريخ مذكور بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عاما. وليكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

وعثر عاملون في المقبرة، في القدس، على رسالة التهديد، التي لم يُكشف عن فحواها، ولم يتم اعتقال مشتبهين حتى الآن. 

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن رسالة التهديد لم تتطرق إلى تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء.

وقبل سنة، قدم رئيس طاقم موظفي نتنياهو شكوى إلى الشرطة في أعقاب تهديد بالقتل نُشر في تويتر حينها. وجاء في المنشور أنه "ينبغي قتل هذا الرجل بسرعة قبل أن يصبح الوقت متأخرا".

[تهديد قاضية بالمحكمة العليا: "نتيجة مباشرة لتحريض نتنياهو"]

وأدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، قبل شهر من نشر التهديد في تويتر شخصا يدعى آشر بن دافيد، بتهديد نتنياهو بالقتل، كما حكمت عليه المحكمة بالسجن لـ13 شهرا، وذلك بعد قبول المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار سابق بالحكم على بن دافيد بالسجن لثمانية أشهر في خدمة الجمهور.

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