استطلاع: الليكود ويش عتيد يستعيدان قوتهما على حساب معسكر الدولة بقيادة غانتس

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" صباح اليوم الجمعة، أن حزبي "الليكود" و "يش عتيد" يزيدان من قوتهما منذ الشهر الماضي على حساب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس.

وبحسب النتائج، فإن معسكر الدولة هو أكبر حزب بـ 28 نائبا، وحزب الليكود هو الحزب التالي بعده بـ27 نائبا، و"يش عتيد" بقيادة لابيد يأتي بعد ذلك بـ19 نائبا.

وتظهر صورة الكتل أن الائتلاف الحالي لديه 53 مقعدا، في حين أن للمعارضة الحالية 67 مقعدًا.

ووفقا لاستطلاع معاريف، فإن أحزاب الحكومة الحالية ستحصل على 53 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود 27 مقعدا، الصهيونية الدينية 5، وعوتسما يهوديت 5 مقاعد، شاس9 مقاعد، يهودوت هتوراه 7 مقاعد.

وحصلت أحزاب المعارضة على 67 مقعدا موزعة على هذا النحو: المعسكر الوطني 28 مقعدا، ييش عتيد 19، يسرائيل بيتينو 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5، الجبهة العربية للتغيير 6، ميرتس 4 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن زعيم المعسكر الوطني، بيني غانتس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذ حصل الأول على دعم 39%، مقابل 35% اختاروا نتنياهو.

وحصل التجمع الوطني الديمقراطي على دعم 2.9% من الناخبين فقط، فيما فشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.