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رئيس حلف الناتو : إحراق القرآن في ستوكهولم "حرية تعبير" وليس مخالفًا للقانون

الجمعة 30 يونيو 2023 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حلف الناتو : إحراق القرآن في ستوكهولم "حرية تعبير" وليس مخالفًا للقانون



بروكسل/وكالات/

اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن إحراق القرآن ليس مخالفا للقانون في السويد، وستستمر المفاوضات مع تركيا حول عضوية البلاد في "الناتو".

وقال ستولتنبرغ إن "هذه الأفعال المسيئة التي تستحق الإدانة، ليست بالضرورة غير قانونية في نظام قانوني سيادي".


[ووصف ستولتنبرغ عملية إحراق القرآن بـ"حرية التعبير".

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن يعقد ممثلو أنقرة وستوكهولم اجتماعا في بروكسل.

وصرح أردوغان ردا على حرق القرآن في السويد، في أول أيام عيد الأضحى، بالقول إنه "عاجلا أم آجلا، سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".

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