  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عالم أزهري شهير: الناس فاكرة المسجد الحرام ومكة المكرمة "حمام سباحة"

الجمعة 30 يونيو 2023 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عالم أزهري شهير: الناس فاكرة المسجد الحرام ومكة المكرمة "حمام سباحة"



القاهرة/سما/

قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، إن هناك فرقا بين "حق الله وحق العبد، والحق المشترك بين الله والعبد".

وأوضح كريمة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن "حق الله هي العبادات والطاعات، وقد يسامح ويعفو الله عنها بفضله أو يحاسب عليها بعدله".

وأضاف أن "حق العبد هو دمه وماله وعرضه"، لافتا إلى أن "الرسول- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بين معالم الأمن المجتمعي في قوله: إنَّ دِماءَكم، وأمْوالَكم، وأعْراضَكم عليكم حَرامٌ".

واعتبر  أن الإنسان "إذا اعتدى على حق العبد فلا يكفره حج ولا يوم عرفة ولا ليلة قدر ولا عمرات"، وإنما "يكفره فقط استرداد صاحب الحق لحقه أو أن يعفو عنه".

وتابع قائلا "الناس فاكرة إن المسجد الحرام ومكة المكرمة حمام سباحة من الذنوب والمعاصي وهذا خطأ".

الأكثر قراءة اليوم

السعودية على خط المصالحة.. هل يُرسل بن سلمان بعض المال لقطاع غزة كما يفعل القطري؟

بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه في عيد الأضحى (فيديو)

القبض على جنرال روسي كبير لتورطه بتمرد فاغنر

نتنياهو مجددًا: نسعى لتعزيز السلطة الفلسطينية ويدعو لعدم اسقاط حكمها

الصحة العالمية تحذر من عقار محلى مسرطن يستخدم في المشروبات الغازية

التطبيع الايراني مع مصر..اسرائيل : مسٌّ خطيرٌ بالأمن القوميّ وفتح الباب أمام طهران للدخول من الباب الرئيسيّ لغزّة

القضاء العراقي يُوجّه باسترداد الشخص الذي أحرق القرآن في السويد لمُحاكمته

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعطي حزب الله مهلة نهائية لإزالة الخيام عند الحدود..

IMG_1986

احتجاجات غاضبة في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص الشرطة

السعودية على خط المصالحة.. هل يُرسل بن سلمان بعض المال لقطاع غزة كما يفعل القطري؟

التطبيع الايراني مع مصر..اسرائيل : مسٌّ خطيرٌ بالأمن القوميّ وفتح الباب أمام طهران للدخول من الباب الرئيسيّ لغزّة

الرياض : السعودية ترفض السماح لممثلين إسرائيليين بالمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية