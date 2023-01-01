  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفا حاجة فلسطينية إثر تعرضها حادث سير أنثاء تأديتها مناسك الحج

الجمعة 30 يونيو 2023 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفا حاجة فلسطينية إثر تعرضها حادث سير أنثاء تأديتها مناسك الحج



مكة المكرمة/سما/

توفت الحاجة ابتسام ربحي الشنطي ( ٥٧ عاما) من مدينة غزة، مساء اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة بالسعودية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الشيخ حاتم البكري، في تصريح صحفي: إن الفقيدة الشنطي كانت تعرضت لحادث سير منذ أيام في بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم برفقة إحدى الحاجات وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا انها فارقت الحياة. 

وستقوم بعثة الحج الفلسطينية، وفقًا للبكري، باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي من قبل مئات آلاف الحجاج في الحرم المكي. 

وقدم البكري، واجب التعازي لزوجها المرافق  معها بمكة المكرمة  وعموم عائلة الشنطي في الوطن داعياً الله أن يسكنها فسيح جناته وأن  يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

الأكثر قراءة اليوم

السعودية على خط المصالحة.. هل يُرسل بن سلمان بعض المال لقطاع غزة كما يفعل القطري؟

بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه في عيد الأضحى (فيديو)

صورة نادرة لصدام حسين لحظة قرار إعدامه.. يمسك المصحف (شاهد)

القبض على جنرال روسي كبير لتورطه بتمرد فاغنر

نتنياهو مجددًا: نسعى لتعزيز السلطة الفلسطينية ويدعو لعدم اسقاط حكمها

الصحة العالمية تحذر من عقار محلى مسرطن يستخدم في المشروبات الغازية

التطبيع الايراني مع مصر..اسرائيل : مسٌّ خطيرٌ بالأمن القوميّ وفتح الباب أمام طهران للدخول من الباب الرئيسيّ لغزّة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعطي حزب الله مهلة نهائية لإزالة الخيام عند الحدود..

IMG_1986

احتجاجات غاضبة في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص الشرطة

السعودية على خط المصالحة.. هل يُرسل بن سلمان بعض المال لقطاع غزة كما يفعل القطري؟

التطبيع الايراني مع مصر..اسرائيل : مسٌّ خطيرٌ بالأمن القوميّ وفتح الباب أمام طهران للدخول من الباب الرئيسيّ لغزّة

الرياض : السعودية ترفض السماح لممثلين إسرائيليين بالمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية