الموساد يكشف تفاصيل عملية سرية خاصة نفذها في طهران لاعتقال مسؤوا ايراني

القدس المحتلة/ سما/

كشف جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل عملية سرية خاصة نفذها في إيران.

وأشار الموساد في بيان له، إلى أنه "نفّذ عملية سرية خاصة على الأراضي الإيرانية، تمكن خلالها من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو".

وأضاف أن "عليلو هو قائد خلية أرسلت إلى قبرص لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن بيان إسرائيلي، تأكيده أن "عملاء للموساد نشطوا في إيران للقبض على من يشتبه بكونه قائد مؤامرة هجوم قبرص".

وعن التفاصيل قال موقع I24 الإسرائيلي، "بحسب المعلومات فقد أجرى المكلف بمهمة قتل رجل الأعمال الإسرائيلي في قبرص، اتصالات مع مساعدين ومرشدين ايرانيين وباكستانيين ومحليين خلال إقامته هناك، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة التي يعيش فيها الرجل المستهدف".

وأضاف الموقع "خطط القاتل لمتابعة الهدف عندما يغادر منزله ويقضي عليه في مكان منعزل ليلاً بناء على طلب مشغله الإيراني، ووصل عدة مرات خارج منزل الشخص المعني، وقام بتصوير وجمع معلومات استخبارية عن الاحتياطات الأمنية في المنزل".

وتابع "حين كشفت الأجهزة الأمنية المحلية أمر القاتل بالتخلص من السلاح على الفور، وقام بإخفاء البندقية في مكان بعيد في ليماسول، في حفرة ملفوفة بقطعة قماش، وبعدها فر إلى إيران".

وأوضح أنه "تقف وراء خطة الاغتيال شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري (الفرقة 800) المشغل المباشر للقاتل المسؤول الكبير في التنظيم حسن شوشتري زاده وهو المسؤول عن الهجمات في الخارج".

ولفت الموقع إلى أن "عملية الموساد الاستثنائية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات القبرصي وأجهزة أخرى".