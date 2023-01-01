الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو إلى محاكمة المعتدين

رام الله/ سما/

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش "الجريمة التي ارتكبها بعض الأشخاص العنصريين المعادين للإنسانية، بإحراق نسخة من القرآن الكريم"، في العاصمة السويدية ستوكهولم، بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وقال الهباش في بيان صحفي، إن "كل مسلم ومسلمة، بل كل إنسان شريف، يستنكر هذا الفعل الحقير الذي يمثل عدوانًا على عقيدة المسلمين، وتأجيجًا لمشاعر الكراهية بين البشر، ومحاولة يائسة لجر الإنسانية إلى أتون حرب دينية تدمر الحضارات والأمم"، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تصدر عن نفوس سوية وعقول مستقيمة.

واستنكر قاضي القضاة موافقة السلطات السويدية على هذه الفعلة النكراء، الأمر الذي سوف يؤثر سلبًا في صورة السويد في وعي المسلمين، داعيًا إلى قيام الدول والمحاكم الإسلامية بمحاكمة المجرم العنصري الذي ارتكب هذه الجريمة وإدانته وإصدار أمر اعتقال له في جميع دول العالم الإسلامي، والعمل على تنفيذ ذلك بكل وسيلة ممكنة، لكي يعرف كل من تسول له نفسه بالتطاول على عقيدة الإسلام ومقدساته أنه لن يفلت من المساءلة والعقاب، وأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتسامح مع من يعتدون عليها وعلى دينها ومقدساتها.