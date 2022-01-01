نتنياهو يشتكي عدم دعوته إلى البيت الأبيض ويؤكد: قضية الدعوة تشوش آراء الناس

القدس المحتلة / سما /

اشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم دعوته إلى البيت الأبيض في واشنطن، رغم مرور نحو 6 أشهر على تشكيل حكومته.

وقال نتنياهو : “أعتقد أن الأمر (الدعوة للبيت لأبيض) قد يستغرق بعض الوقت، لكنني أعتقد بالطبع لقاء الرئيس (جو) بايدن”.

وأضاف: “قضية الدعوة هذه تشوش آراء الناس، وفي الواقع فإن التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي، بما في ذلك الإنترنت، أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى بين حكومتينا”.

وعادة ما يوجه الرئيس الأمريكي الدعوة لرؤساء الحكومات الإسرائيلية لزيارة البيت الأبيض فور استكمال تشكيل الحكومة.

وشكل نتنياهو حكومته نهاية العام الماضي (2022)، لكنه لم يتلق حتى الآن الدعوة لزيارة البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخلاف بين الحكومة والمعارضة بإسرائيل حول التعديلات القضائية المثيرة للجدل هي أحد أسباب تلكؤ البيت الأبيض بتوجيه الدعوة لنتنياهو.