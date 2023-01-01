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استطلاع : واحد من كل خمسة يهود يؤيدون العنف ضد سكان الضفة

الخميس 29 يونيو 2023 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : واحد من كل خمسة يهود يؤيدون العنف ضد سكان الضفة



القدس المحتلة / سما /

واحد من كل خمسة يهود يؤيدون أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

هذا حسب استطلاع معاريف هذا الصباح (الخميس). وفقًا للاستطلاع الذي تم إجراؤه في أعقاب الأحداث الأخيرة عقب عملية مستوطنة عيلي التي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين فيما هاجم المستوطنون قرى فلسطينية وأحرقوها .

وأظهر الاستطلاع أن 68٪ من الجمهور الإسرائيلي يعارضون هذه الإجراءات.

وتظهر المعطيات أن 32٪ من الإسرائيليين الذين صوتوا للائتلاف الحالي الحاكم في اسرائيل لا يعارضون الإجراءات ، مقارنة بأغلبية 52٪ تعارضها.

فيما عارض 87٪ أعمال العنف و 7٪ أيدوها داخل اوساط المعارضة.

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