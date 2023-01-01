  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه في عيد الأضحى (فيديو)

الخميس 29 يونيو 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه في عيد الأضحى (فيديو)



وكالات

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تلقيه نسخة من القرآن هدية، في مدينة دربند الروسية، الإقدام على حرق المصحف، واعتبر أن مثل هذاالتعامل مع الكتاب المقدس للمسلمين جريمة.

وقال الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا"، وهذا هو الحال لدينا.

وأضاف: "هذا يقوّي وحدة شعبنا.. المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد.. هذا مقدس عند المسلمين وهو مقدس أيضا بالنسبة للآخرين. نحن نعلم أنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس. ويقولون إنها ليست جريمة".

وقال: "هذا (إحراق القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا! وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات. إنها جريمة! وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب تعرّض للتوبيخ بعد أن تفوّه بتعليق جنسي عن ابنته إيفانكا

مقتل شاب ووالده في أول أيام العيد .. 5 قتلى خلال 24 ساعة في الداخل

متطرف سويدي يمزق القرآن ويمسح حذاءه بصفحاته قبل حرقه بدهن الخنزير (صور)

صورة نادرة لصدام حسين لحظة قرار إعدامه.. يمسك المصحف (شاهد)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه في عيد الأضحى (فيديو)

السعودية: مقتل مسلح وحارس أمن بالقنصلية الأميركية في جدة إثر تبادل إطلاق نار

الأخبار الرئيسية

نتنياهو مجددًا: نسعى لتعزيز السلطة الفلسطينية ويدعو لعدم اسقاط حكمها

رئيس الشاباك يدعم زيادة انخراط جهازه بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

بلينكن: التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين انتكاسة لمساعي التطبيع الإسرائيلية مع السعودية

مقتل شاب ووالده في أول أيام العيد .. 5 قتلى خلال 24 ساعة في الداخل

زيارة نتنياهو المحتملة إلى الصين "إصبع في عين الولايات المتحدة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية