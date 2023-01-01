نتنياهو مجددًا: نسعى لتعزيز السلطة الفلسطينية ويدعو لعدم اسقاط حكمها

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يعارض أي دعوات سواء من وزراء حكومته أو غيرهم لإسقاط حكم السلطة الفلسطينية.

وادعى نتنياهو في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن حكومته تسعى لتعزيز السلطة الفلسطينية وليس من مصلحتها أن تسقطها، واصفًا دعوات إسقاطها والاتهامات لحكومته بمحاولة ذلك بأنها "سخف".

وأضاف: سياستي هدفها الحفاظ على السلطة الفلسطينية وتعزيز وجودها.

وعاود نتنياهو التأكيد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين بالضفة وعدم أخذ القانون بأيديهم.