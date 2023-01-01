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الخارجية تدين جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم

الخميس 29 يونيو 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم



رام الله / سما /

أدانت  وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الأربعاء، جريمة إحراق نسخة  من القرآن الكريم وتدنيسه من قبل متطرف حاقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تعبير عن الكراهية والعنصرية تجاه الدين الاسلامي الحنيف والقرآن الكريم.


واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن حرق نسخة من القرآن الكريم هو اعتداء صارخ على مبادئ حقوق الإنسان، وقيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة".

وأكدت الوزارة على أن هذا العمل العنصري يتناقض تمامًا مع حرية التعبير عن الرأي، ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم.

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