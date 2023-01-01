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السعودية: مقتل مسلح وحارس أمن بالقنصلية الأميركية في جدة إثر تبادل إطلاق نار

الخميس 29 يونيو 2023 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: مقتل مسلح وحارس أمن بالقنصلية الأميركية في جدة إثر تبادل إطلاق نار



وكالات

قتل شخصان بينهما مسلح، مساء الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدّة في غرب السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، مساء الأربعاء، بأن شخصا توقف بالقرب من القنصلية الأميركية في جدة، حاملا سلاحا، وحدث تبادل لإطلاق النار مع الجهات الأمنية مما أدى لمقتله.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه مساء الأربعاء "توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملًا سلاحًا ناريًا في يده".

وتابعت "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه ... ونتج عن تبادل النار مقتله وأحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية".

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة إنه "عند الساعة 18:45 مساء يوم الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملا سلاحا ناريا في يده".

و"بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله"، وفقا للبيان.

وتابعت: كما "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".

و "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، بحسب الشرطة السعودية.

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