  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل "إسرائيلي" و9 إصابات بعضها خطيرة في حادث سير شمال أريحا

الخميس 29 يونيو 2023 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل "إسرائيلي" و9 إصابات بعضها خطيرة في حادث سير شمال أريحا



اريحا/سما/

لقي شخص "إسرائيلي" مصرعه وأصيب 9 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، الليلية الماضية، في حادث تصادم بين مركبات فلسطينية و"إسرائيلية" وقع على "شارع 90" بالقرب من قرية العوجا في منطقة الأغوار.

وقالت "نجمة داوود الحمراء": "إن الحادث أسفر عن مصرع شخص "إسرائيلي" (45 عاما)، وأصيبت فتاة "إسرائيلية" (13 عاما) بجراح خطيرة".

وبحسب المصادر العبرية، فإن عدد الإصابات الفلسطينية الإجمالي وصل لـ8 إصابات واحدة منها خطيرة، وثلاثة متوسطة، والباقي خفيفة.

ووقع الحادث بين أربع مركبات خاصة، وأن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، نقلت 4 مصابين إلى المشافي الفلسطينية القريبة.

وبدورها، ذكرت مصادر محلية، إصابة عدد من المواطنين في حادث سير مروع وقع بين عدة مركبات على طريق العوجا شمال مدينة أريحا.

وفي وقت سابق، وأوضحت المصادر الفلسطينية، بأن 4 مواطنين على الأقل من قرية الزبيدات شمال أريحا أصيبوا بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تصادم مركبتهم مع مركبة مستوطن ومركبات أخرى على طريق قرية العوجا، وتم نقلهم للعلاج بواسطة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب تعرّض للتوبيخ بعد أن تفوّه بتعليق جنسي عن ابنته إيفانكا

مقتل شاب ووالده في أول أيام العيد .. 5 قتلى خلال 24 ساعة في الداخل

متطرف سويدي يمزق القرآن ويمسح حذاءه بصفحاته قبل حرقه بدهن الخنزير (صور)

نشطاء يستحضرون فيديو إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى.. وتهنئة بصوته! (فيديو)

محمد بن سلمان يشرف على الحجاج شخصيا: "هذا أجر لكل أهل البلد إن شاء الله"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صورة نادرة لصدام حسين لحظة قرار إعدامه.. يمسك المصحف (شاهد)

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك يدعم زيادة انخراط جهازه بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

بلينكن: التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين انتكاسة لمساعي التطبيع الإسرائيلية مع السعودية

مقتل شاب ووالده في أول أيام العيد .. 5 قتلى خلال 24 ساعة في الداخل

زيارة نتنياهو المحتملة إلى الصين "إصبع في عين الولايات المتحدة"

صلاة

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية