مقتل "إسرائيلي" و9 إصابات بعضها خطيرة في حادث سير شمال أريحا

اريحا/سما/

لقي شخص "إسرائيلي" مصرعه وأصيب 9 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، الليلية الماضية، في حادث تصادم بين مركبات فلسطينية و"إسرائيلية" وقع على "شارع 90" بالقرب من قرية العوجا في منطقة الأغوار.

وقالت "نجمة داوود الحمراء": "إن الحادث أسفر عن مصرع شخص "إسرائيلي" (45 عاما)، وأصيبت فتاة "إسرائيلية" (13 عاما) بجراح خطيرة".

وبحسب المصادر العبرية، فإن عدد الإصابات الفلسطينية الإجمالي وصل لـ8 إصابات واحدة منها خطيرة، وثلاثة متوسطة، والباقي خفيفة.

ووقع الحادث بين أربع مركبات خاصة، وأن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، نقلت 4 مصابين إلى المشافي الفلسطينية القريبة.

وبدورها، ذكرت مصادر محلية، إصابة عدد من المواطنين في حادث سير مروع وقع بين عدة مركبات على طريق العوجا شمال مدينة أريحا.

وفي وقت سابق، وأوضحت المصادر الفلسطينية، بأن 4 مواطنين على الأقل من قرية الزبيدات شمال أريحا أصيبوا بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تصادم مركبتهم مع مركبة مستوطن ومركبات أخرى على طريق قرية العوجا، وتم نقلهم للعلاج بواسطة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.