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ترامب تعرّض للتوبيخ بعد أن تفوّه بتعليق جنسي عن ابنته إيفانكا

الأربعاء 28 يونيو 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب تعرّض للتوبيخ بعد أن تفوّه بتعليق جنسي عن ابنته إيفانكا



وكالات

كشف مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعرض الأخير للتوبيخ في إحدى المرات من قبل رئيس موظفيه، بعد أن تفوّهه بتعليق جنسي عن ابنته إيفانكا.

وكتب مايلز تايلور، رئيس الموظفين السابق في وزارة الأمن الداخلي في كتاب جديد له يحمل عنوان "Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump"، أن "بيئة العمل لم تكن صحية للنساء"، مشيرا إلى أن "مساعدي ترامب قالوا إن الأخير تحدث عن ثدي إيفانكا ترامب، ومؤخرتها، وما قد يكون عليه الأمر عند ممارسة الجنس معها، وهي تصريحات دفعت ذات مرة (رئيس موظفي ترامب السابق) جون كيلي إلى تذكير الرئيس بأن إيفانكا ابنته".

وأفاد بأن كيلي سرد هذه القصة عليه وكان ظاهرا عليه الاشمئزاز"، ووصف ترامب بأنه "رجل شرير للغاية".

وأضاف: "لا يزال هناك عدد غير قليل من القيادات النسائية من إدارة ترامب ممن لم يتحدثن بشأن المعاملة غير المتكافئة التي واجهوها في ظل إدارته، والتمييز الجنسي الذي تعرضوا له على يد ترامب"، مبينا أن "التمييز الجنسي غير المقنع كان يستهدف الجميع من الموظفين المتواضعين إلى الوزراء".

وشدد تايلور على أن "ترامب منحرف ويصعب التعامل معه، ولا يزال هو نفس الرجل، وبشكل لا يصدق، نحن نفكر في انتخابه للرئاسة مرة أخرى".

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