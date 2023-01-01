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النخالة: الشعب الفلسطيني سيبقى عنوان التضحية والفداء من أجل تحرير القدس و الأقصى

الأربعاء 28 يونيو 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: الشعب الفلسطيني سيبقى عنوان التضحية والفداء من أجل تحرير القدس و الأقصى



غزة/ سما /

 قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن الشعب الفلسطيني سيبقى عنوان التضحية والفداء من أجل الحق، ومن أجل فلسطين، وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال النخالة في بيان معايدةٍ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، :”سيبقى شهداؤنا في هذا اليوم المبارك وفي كل أيامنا، رايات عالية، وأسماءً لا تنسى في مسيرتنا المباركة نحو القدس ونحو فلسطين”.

وأضاف أن “هذا يوم عظيم من أيام الله، إنه يوم التضحية والفداء، حيث يتقدم الشعب الفلسطيني المجاهد بأبنائه العظام والشجعان بمواجهة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين المباركة، أرض الإسراء والمعراج”.

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