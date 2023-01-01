الآلاف يؤمون الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة عيد الأضحى

رام الله / سما /

أمَّ آلاف المواطنين في الخليل، فجر اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، لأداء صلاة عيد الأضحى في رحابه، حيث امتلأت حجرات وساحات الحرم عن بكرة أبيها، رغم عراقيل الاحتلال ومحاولاتهم المستمرة بالتضييق على المصلين وتنغيص فرحة العيد.

ونفذّت نائب رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، جولة تفقدية لصنّاع الجمال خلال عملهم في ساعات الصباح الأولى، مقدمةً لهم التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدةً بجهودهم الكبيرة في إظهار مدينة الخليل بحلتها البهية، وذلك قبيل توجهها والوفد المرافق لها لتأدية صلاة العيد في رحاب الحرم الإبراهيمي.

وهنّأت الدكتورة الشرباتي الأمتين العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني وأهالي مدينة الخليل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيةً أن يعيد الله علينا هذه المناسبة وقد تحققت أمانينا بالاستقلال، لافتةً إلى أنّ فرحة العيد عادةً ما تكون منقوصة بفقدان شهداء الوطن ووجود الأسرى خلف أسوار الاعتقال، مؤكدةً أنّ البلدية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات، مثمنةً جهود كافة الطواقم التي تعمل على مدار الساعة وفي كافة الظروف في خدمة المواطنين والمدينة، موضحةً أهمية تعاون أفراد المجتمع مع البلدية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على الجميع.

وعقب تأديتهم صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي، توجه الوفد بزيارة إلى مقبرة الشهداء في "حي الشيخ" بمدينة الخليل، لوضع إكليل من الزهور على أضرحة الشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.