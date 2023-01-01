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محمد بن سلمان يشرف على الحجاج شخصيا: "هذا أجر لكل أهل البلد إن شاء الله"

الأربعاء 28 يونيو 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان يشرف على الحجاج شخصيا: "هذا أجر لكل أهل البلد إن شاء الله"



وكالات

أشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، على الحجاج شخصيا لدى زيارته مشعر منى.

وأثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا، حيث يقول محمد بن سلمان ردا على شاكريه لقيامه بالإشراف على الحجاج: "واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، فخدمتهم جهد الجميع وإن شاء الله الأجر لكل أهل البلد".

وأشرف ولي العهد السعودي نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأدى الحجاج المسلمون أمس الثلاثاء، ركن الحج الأعظم، بالوقوف على جبل عرفات، في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن إجمالي أعداد الحجاج تجاوز المليون و845 ألف حاج وحاجة.

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