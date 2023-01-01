  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيانات إسرائيلية: زيادة في عدد عمليات إطلاق النار على الطرق الاستيطانية

الأربعاء 28 يونيو 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيانات إسرائيلية: زيادة في عدد عمليات إطلاق النار على الطرق الاستيطانية



القدس المحتلة / سما /

أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية، نشرت الأربعاء، أن هناك زيادة ملحوظة في عمليات إطلاق النار على الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب تلك البيانات كما ورد في صحيفة معاريف، فإنه تم تسجيل 167 هجومًا في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 53 في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن 59 هجومًا كان الهدف منها المستوطنين، في حين أن 108 كانت ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

كما وقعت في نفس الفترة من العام الجاري 1369 حادثة رشق بالحجارة، و147 بالزججات الحارقة، و85 حادثة إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع "أكواع".

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

بن غفير يصف حسين الشيخ بـ"الإرهابي" خلال جلسة نقاش حادة مع نتنياهو وغالانت

جيش الاحتلال: صواريخ جنين يتم التعامل معها بشكل جدي لكنها ليست "تهديدا مركزيا"

روسيا تستدعي القائم بأعمال "إسرائيل" لديها

3 قتلى و5 إصابات في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

بوتين يؤكد تمويل روسيا لـ"فاغنر".. ويفصح عن المبلغ الذي تلقته خلال عام

هرتسوغ وغالانت يهاتفان الرئيس عباس والشيخ

الأخبار الرئيسية

صلاة

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

20230627093943

3 قتلى و5 إصابات في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

HyzTLou002_0_0_850_479_0_x-large

بن غفير يصف حسين الشيخ بـ"الإرهابي" خلال جلسة نقاش حادة مع نتنياهو وغالانت

thumbs_b_c_396755f5b3dc788097e89a0a3592a255

مجلس الأمن يدعو إلى "التهدئة" في الضفة الغربية

20230627062825

"إسرائيل": تصاعد التهديدات بالامتناع عن الخدمة العسكرية والجيش يلوّح بـ"إجراءات تأديبية صارمة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية