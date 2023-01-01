بيانات إسرائيلية: زيادة في عدد عمليات إطلاق النار على الطرق الاستيطانية

القدس المحتلة / سما /

أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية، نشرت الأربعاء، أن هناك زيادة ملحوظة في عمليات إطلاق النار على الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب تلك البيانات كما ورد في صحيفة معاريف، فإنه تم تسجيل 167 هجومًا في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 53 في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن 59 هجومًا كان الهدف منها المستوطنين، في حين أن 108 كانت ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

كما وقعت في نفس الفترة من العام الجاري 1369 حادثة رشق بالحجارة، و147 بالزججات الحارقة، و85 حادثة إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع "أكواع".