5 إصابات حرجة وخطيرة في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

أُصيب خمسة أشخاص بجراح؛ وُصفت جراح اثنين منهم بالحرجة، بينما أُصيب اثنان آخران بجراح خطيرة؛ من جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في 4 جرائم، ارتُكبت في كفر كنا شفاعمرو وكفر قرع وإكسال، مساء الثلاثاء، عشيّة عيد الأضحى المبارك.

وفي شفاعمرو، أُصيب شاب في الثالثة والعشرين من عمره، بجراح حرجة، من جرّاء إطلاق نار استهدفه في المدينة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن الشاب نُقل إلى المشفى، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش له.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن المصاب، "كان ملقى (على الأرض) في الشارع، وهو فاقد للوعي، ويعاني من إصابة اخترقت جسده، وقد قدمنا ​​له العلاج الطبيّ، وأجرينا له عمليات إنعاش، وتم نقله إلى المشفى في سيارة للعناية المركزة، بالتزامن مع عمليات الإنعاش، حيث كان في حالة حرجة".

وفي كفر قرع، أُصيب شخص ووالده بجراح، وقد وُصفت جراح أحدهما بالخطيرة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في البلدة، بينما أُصيب الآخر بجراح متوسطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيّتها بعد، من دون أن تبلغ عن اعتقال أيّ مشتبه به.

وفي إكسال، أُصيب شاب في العشرين من عمره، بجراح خطيرة، من جرّاء تعرضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في البلدة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى مكان الحدث، رأينا المصاب مٌلقى على الأرض، وفاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات اخترقت جسده"، من جراء إطلاق النار.

وأضاف: "قدمنا ​​له العلاج الطبي، الذي تضمن إيقاف النزيف، والتخدير، والتنفس الاصطناعيّ"، مشيرا إلى أنه تم نقل الشاب المصاب إلى المشفى، في سيارة إسعاف مزوّدة بوحدة للعلاج المكثّف، فيما كانت حالته خطيرة.

وصباح اليوم الثلاثاء، أصيب شخص (41 عاما) بجروح وُصفت بأنها خطيرة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبّلغ عن اعتقال مشتبهين حتّى الآن.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

وتظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.

عرب48