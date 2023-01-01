رئيس المجلس الوطني يتفقد قرية أم صفا

رام الله/سما/

تفقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، قرية أم صفا، شمال رام الله، التي تعرضت لاعتداء إرهابي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

واطلع فتوح على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بممتلكات أهالي القرية جراء الاعتداءات الإرهابية التي نفذها المستوطنون، مشيدا بشجاعة الأهالي في القرية والقرى والبلدات المجاورة، الذين تصدوا للمستوطنين.

والتقى فتوح مع رئيس وأعضاء المجلس القروي في أم صفا، وأمين سر حركة "فتح" وممثلي الفعاليات الشعبية والوطنية وجمع من الأهالي، الذين أكدوا إصرارهم على الصمود والثبات في وجه المحتلين والمستوطنين.

واستمع رئيس المجلس الوطني إلى مطالب أهالي القرية، مؤكدا توفير كافة الإمكانيات لتعزيز صمودهم في أرضهم وبيوتهم.