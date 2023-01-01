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بن غفير يصف حسين الشيخ بـ"الإرهابي" خلال جلسة نقاش حادة مع نتنياهو وغالانت

الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يصف حسين الشيخ بـ"الإرهابي" خلال جلسة نقاش حادة مع نتنياهو وغالانت



القدس المحتلة/سما/

أبدى وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، مساء اليوم الثلاثاء، غضبه، إزاء الاتصالات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مع الرئيس محمود عباس، ووزير الجيش يؤاف غالانت، مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

ووصف بن غفير خلال جلسة نقاش أمنية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور غالانت، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، وكبار الضباط، الوزير حسين الشيخ بـ "الإرهابي"، مشيرًا إلى أنه أسير محرر قضى 10 سنوات في السجون الإسرائيلية بهذه التهمة.

وقال بن غفير: "إرهابي مدان قضى 10 سنوات في السجن، ونقدم له الاعتذار؟، هل نحن بحاجة للاعتذار لمن يدفع رواتب للإرهابيين؟". وفق وصفه.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين بن غفير، من جهة، وغالانت وبار من جهة أخرى بسبب دفاع الأول عن هجمات المستوطنين التي ركزت الجلسة عليها.

وتساءل بن غفير: لمدة أسبوع وأنا أطالب بعقد الكابنيت بعد عملية عيلي ولم يتم الاستجابة، وفي غضون يوم واحد وجدت نفسي في نقاش عاجل بسبب المستوطنين.

ورفض غالانت ورئيس الشاباك وقادة الأجهزة الأمنية، التقليل من خطورة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة، فيما قال نتنياهو إنه تضر بشرعية إسرائيل في العالم ويجب العمل ضدها ووقفها.

وانتهت الجلسة بدون قرارات واضحة. كما ذكر موقع واي نت العبري.

 القدس

#ايتمار بن غفير

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