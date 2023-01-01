جنين: الاحتلال يفرج عن الأسير سائد عز الدين بعد اعتقال دام 21 عاما

جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير سائد يحيى موسى عز الدين (42 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد أن أمضى 21 عاما في الأسر.

وقال عز الدين، في تصريح صحفي" إن الأسرى يدعون إلى مواصلة الفعاليات المساندة لهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها جراء سياسات الاحتلال، خاصة الإهمال الطبي المتعمد، مشددا على دعوة أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول منظمة التحريرK الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والوقوف خلف القيادة الوطنية التي تمثل الشرعية الوطنية الممثلة بالرئيس محمود عباس.

وأعلنت حركة "فتح"- إقليم جنين وفعاليات ومؤسسات عرابة عن تنظيم مهرجان استقبال للأسير المحرر عز الدين عند وصوله إلى مسقط رأسه، بعد الإفراج عنه على معبر الظاهرية، غرب الخليل.

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