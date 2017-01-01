الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتقال دام 22 عاما

القدس المحتلة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير أحمد مصطفى شاهين (44 عامًا) من بلدة كفر شمال القدس المحتلة، بعد 22 عاما من الاعتقال، وأبعدته عن القدس لمدة خمسة أيام.

وتم الإفراج عن الأسير شاهين من سجن النقب، وجرى استقباله في ساحة بلدية مدينة البيرة.

والأسير شاهين، حينما اعتقل كانت زوجته حاملا بطفله عمر الذي أبصر النور بعد اعتقاله بسبعة أشهر، وفي عام 2017 رزق بطفل ثان عبر النطف المحررة وأسماه علي.

يذكر أن 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، و160 طفلاً وقاصرا، موزعين على سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون".